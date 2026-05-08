Le Premier ministre slovaque, Robert Fico, participe à une cérémonie de dépôt de gerbes à Moscou, à la veille des commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Fico devrait rencontrer le président russe Vladimir Poutine, mais a annoncé qu'il n'assistera pas au défilé militaire sur la place Rouge le 9 mai. IMAGES
Le dirigeant slovaque Fico est à Moscou à la veille des célébrations du 9 mai
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