information fournie par France 24 • 02/07/2024 à 15:02

A quelques jours du second tour des élections législatives, le défenseur de l'équipe de France Jules Koundé a appelé à "faire barrage à l'extrême droite et au Rassemblement National" le 7 juillet. "Ce n'est pas un parti qui va amener notre pays vers plus de liberté et de vivre ensemble", a déclaré le joueur du FC Barcelone en conférence de presse à l'issue de la qualification des Bleus pour les quarts de finale de l'Euro-2024.