information fournie par France 24 • 01/07/2024 à 17:34

Aucun ministre n'a réussi a être élu dès le premier tour et certaines figures de la macronie, comme Elisabeth Borne, sont en ballotage défavorable. De son côté, Gabriel Attal part favori au second tour, comme Gérald Darmanin ou Stéphane Séjourné. Arrivées derrière le RN et la gauche, Marie Guévenoux et Sabrina Agresti-Roubache se sont retirées.