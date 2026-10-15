Sébastien Lecornu a estimé jeudi que le "mouvement lycéen" se transformait en "mouvement de violences urbaines", dénonçant "un appel à la violence qui est absolument épouvantable" dans certains endroits.
Lecornu dénonce la transformation du mouvement lycéen en "un mouvement de violences urbaines"
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