Le Vietnam, pays de plus de 100 millions d’habitants, voit sa natalité chuter : autrefois terre de naissances et de familles nombreuses, il présente désormais un taux de fécondité tombé à 1,9 enfant par femme. Un chiffre qui inquiète le gouvernement, longtemps obsédé par le contrôle des naissances. En effet, pendant plus de 40 ans, la politique des deux enfants par famille était la norme au Vietnam. Mais cette interdiction a été levée en juin 2025.
Le Vietnam tente d'enrayer la chute de sa natalité
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