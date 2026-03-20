Abdoulaye Saydou Sow, secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football, dénonce sur France 24 une "forfaiture" après la décision du jury d'appel de la CAF d'attribuer la CAN 2025 au Maroc sur tapis vert, estimant que "l'Afrique est la risée du monde". Le Sénégal va saisir le Tribunal arbitral du sport, dont il croit "très fortement" qu'il "maintiendra sa réputation".
Le Sénégal déchu de son sacre à la CAN : "L'Afrique est la risée du monde", dit Abdoulaye Sow
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