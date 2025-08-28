Le président argentin Javier Milei est exfiltré en voiture d'un rassemblement électoral à Lomas de Zamora, dans la province de Buenos Aires, après que des manifestants ont lancé des projectiles en sa direction. Le président est visé par une controverse autour d'une affaire de corruption présumée touchant son entourage. IMAGES
Le président argentin Milei visé par des projectiles lors d'un rassemblement
