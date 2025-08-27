"Accès plage fermée": une houle "atypique" pour l'été s'est abattue sur le littoral atlantique avec des vagues dépassant 4 à 5 mètres de hauteur, selon Météo-France, poussant plusieurs municipalités à interdire l'accès des plages aux vacanciers, comme celle de Lacanau. IMAGES
Houle "atypique" sur la côte atlantique: baignade toujours interdite à la plage de Lacanau
