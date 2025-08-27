Les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars 2026, annonce la porte-parole du gouvernement Sophie Primas à l'issue du Conseil des ministres. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a présenté un décret fixant ces dates en Conseil des ministres, précise-t-elle. SONORE
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2026 (gouvernement)
