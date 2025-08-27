L'armée israélienne entame une vaste opération dans la vieille ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée, mobilisant des dizaines de soldats et de blindés, selon des témoins et des responsables palestiniens. IMAGES
Cisjordanie: nouvelle opération militaire israélienne à Naplouse
