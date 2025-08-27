Le président français Emmanuel Macron accueille le président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Faye à l'Élysée. IMAGES
Macron reçoit le président du Sénégal Bassirou Diomaye Faye à l'Élysée
