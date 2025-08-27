La surtaxe des Etats-Unis sur les produits indiens importés, fixée à 25% depuis le début du mois d'août, est passée mercredi à 50%, plongeant de nombreux commerçants indiens dans l'inquiétude quant à la réaction des consommateurs.
Inde: la surtaxe américaine entre en vigueur, les commerçants indiens inquiets
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro