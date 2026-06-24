Le taoiseach (premier ministre) irlandais Micheál Martin reçoit la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, à Dublin, ainsi que les dirigeants des groupes politiques du Parlement européen. Ils se rencontrent quelques jours avant que l’Irlande ne prenne, le 1er juillet, la présidence tournante de six mois du Conseil de l’Union européenne. IMAGES
Le Premier ministre irlandais accueille la présidente du Parlement européen à Dublin
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