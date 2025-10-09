Dans ce numéro de BoursoFocus, Matthieu Lambert, directeur général délégué de Vatel Capital évoque les performances de Terres Invest au premier semestre 2025, un fonds qui permet d'investir sur les terres agricoles et qui fait partie de l'offre de Boursobank. Il évoque également les acquisitions stratégiques réalisées durant cette période.
Le point semestriel sur la SC Terres Invest
