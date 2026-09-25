Dans un entretien accordé à France 24, Louise Mushikiwabo, candidate à sa propre succession à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), se dit "sereine" avant le tout premier vote pour ce poste. La confrontation entre le Rwanda et la RD Congo "n'a pas sa place à l'OIF", juge-t-elle. Le retrait en 2025 du Mali, Burkina Faso et Niger de l'organisation ne relève pas, selon elle, d'un échec "de la secrétaire générale".
Élection à la tête de l'Organisation de la francophonie : "Je suis sereine", dit Louise Mushikiwabo
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