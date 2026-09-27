Après avoir attiré plus d'un million de personnes à Paris, Léon XIV poursuit dimanche à Lourdes sa visite en France, en célèbrant une messe en plein air sur la prairie du sanctuaire marial.
Le pape Léon XIV célèbre une messe en plein air à Lourdes
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