information fournie par France 24 • 07/09/2024 à 14:31

Le pape François, accueilli par les danses et les chants traditionnels de Papouasie-Nouvelle-Guinée, a appelé samedi ses dirigeants à "arrêter la spirale" des violences tribales ancestrales et à mieux valoriser les riches ressources naturelles de ce pays pauvre du Pacifique Sud. Récit d'Antoine Fenaux et Natalia Odisharia.