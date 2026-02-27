Le gouvernement pakistanais a déclaré vendredi la "guerre ouverte" aux autorités talibanes après une offensive afghane lancée la veille à sa frontière, qui a conduit Islamabad à bombarder notamment Kaboul en représailles.
Le Pakistan bombarde Kaboul dans la "guerre ouverte" déclarée aux autorités talibanes
