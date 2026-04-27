Le Kényan Sabastian Sawe a écrit une des pages les plus prestigieuses de l'histoire de l'athlétisme en courant le marathon en moins de deux heures à Londres dimanche 26 avril, dans une course où trois hommes sont allés plus vite que l'ancien record du monde. La correspondance à Nairobi de Bastien Renouil.
Le Kényan Sabastian Sawe sous la barre des 2 heures au marathon de Londres
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