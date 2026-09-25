Au Maroc, place désormais aux négociations ; sans majorité absolue, le parti Authenticité et Modernité doit former une coalition, une décision qui dépendra du choix royal pour diriger le gouvernement. Et du côté des électeurs, on attend surtout des actes, sur l'emploi et le pouvoir d'achat
Maroc: les alliances prennent forme en attente du chef du gouvernement
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