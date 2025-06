information fournie par France 24 • 26/06/2025 à 15:09

Après le succès de "Tout Simplement Noir" et son César de meilleur espoir masculin, Jean-Pascal Zadi revient derrière la caméra avec un deuxième film, mêlant science-fiction, satire sociale et héritage africain. Embarquez pour une mission spatiale inédite où l’humour, l’engagement et la culture afro se rencontrent, portée par un casting explosif : la chanteuse et mannequin Lous and the Yakuza, l’acteur Reda Kateb, les humoristes Fary, Claudia Tagbo et bien d’autres.