information fournie par Ecorama • 16/05/2022 à 14:05

Le dollar est au plus haut depuis 20 ans. Son taux de change global s'est apprécié de plus de 6% depuis le début de l'année. Comment expliquer cette excellente santé de la devise américaine dans un monde en crise ? L'analyse de Véronique Riches-Flores, économiste et présidente de RF Research. Ecorama du 16 mai 2022, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com