Demandant d'"être écoutés, pas gazés" et soutenus par des automobilistes au son des klaxons, des jeunes manifestaient lundi devant le lycée Turgot, dans le 3e arrondissement de Paris.
"Le bac, pas la bac": blocage devant le lycée Turgot, à Paris
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