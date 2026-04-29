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Le 15 du mois / Faut-il avoir acheté avant ses 30 ans ?

information fournie par BoursoBank 29/04/2026 à 12:59

Le «15 du mois» est une série vidéo du «HuffPost» soutenue par BoursoBank pour explorer le rapport des Français à l'argent et à sa gestion quotidienne.

Pour ce premier épisode du 15 du mois, Le HuffPost s'est rendu à Lyon à la rencontre de Théo, chargé de communication dans une école d'art. Le jeune homme de 27 ans a accepté de nous parler sans détour de la gestion de son budget mensuel et de son rapport à l'argent.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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2 commentaires

  • 29 avril 14:38

    Jusqu'à mes 31 ans j'ai vévu comme locataire dans un 15m² dans un entre-sol d'un pavillon de banlieue. Je travaillais dans la bureautique et informatique, je faisais beaucoup de déplacements, je partais le dimanche soir pour être à mon rdv du lundi matin à 8h chez mon client à l'autre bout de la France, j'ai donné des cours particulier de math, et 1 soir par semaine j'allais au CNAM. Bref, je me suis bougé pour avoir ce que je voulais. (je n'invente rien, c'est du réel)

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