Le 15 du mois / Faut-il avoir acheté avant ses 30 ans ?

information fournie par BoursoBank • 29/04/2026 à 12:59

Le «15 du mois» est une série vidéo du «HuffPost» soutenue par BoursoBank pour explorer le rapport des Français à l'argent et à sa gestion quotidienne.

Pour ce premier épisode du 15 du mois, Le HuffPost s'est rendu à Lyon à la rencontre de Théo, chargé de communication dans une école d'art. Le jeune homme de 27 ans a accepté de nous parler sans détour de la gestion de son budget mensuel et de son rapport à l'argent.