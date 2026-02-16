 Aller au contenu principal
Laurent Nunez en Algérie : "On voit bien que la relation n'est pas sacrifiable"

information fournie par France 24 16/02/2026 à 00:39

Sa visite marquera-t-elle un tournant dans les relations franco-algériennes? Le ministre français de l'Intérieur Laurent Nunez est attendu ce lundi à Alger pour une visite officielle de deux jours. Après des mois de brouille, il a prévu de rencontrer son homologue algérien Saïd Sayoud. On en parle avec Adlene Mohammedi, chercheur en géopolitique, enseignant à Paris 3 et à l'IRIS associé au CERI-Sciences Po.

