Sa visite marquera-t-elle un tournant dans les relations franco-algériennes? Le ministre français de l'Intérieur Laurent Nunez est attendu ce lundi à Alger pour une visite officielle de deux jours. Après des mois de brouille, il a prévu de rencontrer son homologue algérien Saïd Sayoud. On en parle avec Adlene Mohammedi, chercheur en géopolitique, enseignant à Paris 3 et à l'IRIS associé au CERI-Sciences Po.
Laurent Nunez en Algérie : "On voit bien que la relation n'est pas sacrifiable"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro