"La maison vide", de Laurent Mauvignier, fresque familiale traversée par les drames et les espoirs du XXᵉ siècle, remporte le Prix Goncourt 2025. Dans ce numéro spécial, Louise Dupont reçoit Stanislas Rigot, de la librairie Lamartine à Paris, pour décrypter ce texte magistral, qui embrasse un siècle d’histoire française. Ensemble, ils reviennent sur le parcours d’un écrivain exigeant et discret, sur ses influences et sur ce que cette récompense change pour lui.
Laurent Mauvignier sacré Goncourt 2025 pour "La maison vide"
