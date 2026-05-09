Après avoir disparu pendant des mois suite à des travaux de nettoyage sur le cours d'eau, la vague de l'Eisbach, un célèbre spot de surf à Munich, est de retour dans la capitale bavaroise au grand plaisir des amateurs de glisse et des touristes.
La vague des surfeurs de retour à Munich après avoir disparu pendant des mois
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