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La Russie suspend ses exportations de diesel

information fournie par France 24 09/07/2026 à 10:22

En suspendant ses exportations de diesel, Moscou reconnaît implicitement que les frappes ukrainiennes contre ses raffineries commencent à peser sur son économie de guerre. Une décision qui pourrait aussi avoir des répercussions sur le marché mondial de l'énergie.

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