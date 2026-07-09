En suspendant ses exportations de diesel, Moscou reconnaît implicitement que les frappes ukrainiennes contre ses raffineries commencent à peser sur son économie de guerre. Une décision qui pourrait aussi avoir des répercussions sur le marché mondial de l'énergie.
La Russie suspend ses exportations de diesel
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