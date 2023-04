"La France ne l'a pas pris à bras le corps": Macron se consacre, "enfin", à "la mère des batailles"

information fournie par France 24 • 27/04/2023 à 12:31

Le président français Emmanuel Macron a annoncé mercredi une série de mesures pour améliorer la vie des personnes en situation de handicap, dont une enveloppe d'un milliard et demi d'euros afin de rendre plus accessibles les lieux publics. Le comité européen des droits sociaux (CEDS), instance du Conseil, a reproché mi-avril à la France de ne pas remédier efficacement aux problèmes liés aux personnes handicapées. Pour Patrice Tripoteau, Directeur général adjoint, APF France Handicap, développement associatif et politiques d’inclusion, "La France ne l'a pas pris à bras le corps". Il félicite Macron de s'est consacré, "enfin", à "la mère des batailles".