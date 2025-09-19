Le ton continue de monter entre la France et le Mali… Paris répond à Bamako après l’arrestation dans la capitale malienne le mois dernier d’un diplomate français accusé tentative de déstabilisation et d’être un espion… parmi les décisions de la France il y a 2 diplomates maliens qui sont désormais indésirables en France...
La crise s'accentue entre Paris et Bamako: fin de la coopération antiterroriste.
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro