La Chine menace les Etats-Unis au sujet d'une éventuelle "ingérence dans leurs affaires intérieures"

information fournie par France 24 • 02/08/2022 à 16:03

La Chine a prévenu mardi que les Etats-Unis porteront la "responsabilité" d'une visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, et qu'ils devront en payer les conséquences. Selon Marc Julienne, responsable des activités Chine à l'Institut français des relations internationales (IFRI), "on voit une similitude entre le discours de Vladimir Poutine avant l'Ukraine et le discours de la diplomatie chinoise aujourd'hui, consistant à dire que ce sont les Etats-Unis qui sont en train de faire des gestes provocateurs et qui feront face à une réponse extrêmement forte de la part de la Chine".