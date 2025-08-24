Une explosion et des panaches de fumée sont visibles à Sanaa à la suite de frappes israéliennes sur la capitale yéménite, qui ont fait deux morts et cinq blessés selon les Houthis. L'armée israélienne a indiqué avoir mené des frappes contre des cibles militaires des rebelles houthis au Yémen, des frappes contre des cibles militaires des rebelles houthis au Yémen. IMAGES
La capitale du Yémen visée par des frappes israéliennes
