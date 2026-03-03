Vidéos à l'appui, des publications sur les réseaux sociaux cherchent à amplifier les succès militaires de l'Iran contre Israël et les Etats-Unis. Parmi elles, des images laissant faussement penser à la destruction du porte-avions américain USS Abraham Lincoln.
L'USS Lincoln frappé par l'Iran : des images entretiennent l'infox
