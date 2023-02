information fournie par France 24 • 10/02/2023 à 20:11

Volodymyr Zelensky a été acclamé jeudi à Bruxelles par les eurodéputés. « L’Europe c’est notre maison » a lancé le président ukrainien.

Accueilli en héros, Zelensky n'a pourtant pas obtenu les avions de chasse qu'il souhaitait. Emmanuel Macron veut privilégier des armes « plus utiles » et « plus rapides » !

Les européens sont-ils prêts à se dire que la guerre entre l’Ukraine et la Russie est aussi leur guerre ?