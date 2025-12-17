 Aller au contenu principal
L'UE recule sur l'interdiction de vente des voitures thermique en 2035

information fournie par France 24 17/12/2025 à 19:21

La Commission Européenne est revenue sur l'interdiction de la vente de véhicules thermiques neufs à partir de 2035. Une flexibilité qui était demandée par les constructeurs automobiles, persuadés qu'ils ne seraient pas prêts pour l'échéance. Pendant ce temps, la Chine, qui a investi massivement dans la construction de voitures électriques, s'apprête à exporter massivement ses véhicules. L'industrie européenne ne fait pas le poids face à cette concurrence.

Environnement
Automobile / Equipementiers

