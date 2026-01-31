L'attaque qui a visé la nuit dernière l'aéroport de Niamey a été revendiqué par l'état islamique. Les autorités d'abord silencieuses ont pris la parole, et elles accusent la France, le Bénin et la côte d'ivoire d'être les commanditaires.
L'organisation état islamique revendique l'attaque de jeudi sur l'aéroport de Niamey
