La cheffe de l'opposition vénézuélienne et prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado, est rentrée au Venezuela dimanche, après un exil de près d'un an.
L'opposante Machado de retour au Venezuela
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