L'exposition "Dessine-moi l'Afrique" : sensibiliser aux problèmes de société par le sourire

France 24 • 15/12/2020 à 09:52

Mettre en valeur les regards de dessinateurs africains sur l'Afrique, c'est l'un des objectifs de l'exposition "Dessine-moi l'Afrique", organisée dans le cadre de la Saison Africa 2020 avec Cartooning for Peace. On en parle avec l'un des crayons du continent, le dessinateur Willy Zekid. Il évoque aussi son travail avec l'association en milieu scolaire pour promouvoir la liberté d'expression et lutter contre les discours de haine, d'exclusion ainsi que la désinformation.