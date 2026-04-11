"L'enfant" de neuf ans est "en vie" grâce "à un voisin", déclare le procureur de Mulhouse, Nicolas Heitz, après qu'il est vécu un calvaire pendant plus d'un an dans un village du sud de l'Alsace. Le père de l'enfant et sa compagne ont été mis en examen annonce le procureur.
"L'enfant" de neuf ans est "en vie", déclare le procureur de Mulhouse
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