Des enfants qui dessinent le soleil et la lune sur les sommets des Alpes vaudoises. C'est le dernier projet de Saype. L'artiste français, dont les œuvres font le tour du monde, poursuit sa série sur l'enfance et l'innocence avec deux fresques géantes éphémères.
L'enfance s'affiche en grand sur les sommets des Alpes avec l'artiste Saype
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