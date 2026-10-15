L'organisateur saoudien Ryad Season a annoncé avoir reporté de deux mois la troisième édition, prévue fin octobre, du tournoi exhibition de tennis Six Kings Slam, après les attaques meurtrières des Houthis du Yémen contre l'Arabie saoudite.
L'Arabie saoudite reporte un tournoi exhibition de tennis après les attaques houthies
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