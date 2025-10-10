 Aller au contenu principal
L’Algérie sécurise son retour en Coupe du monde grâce à un grand Riyad Mahrez

information fournie par France 24 10/10/2025 à 08:26

Douze ans après, l’Algérie est de retour en Coupe du monde. Les Fennecs ont décroché leur billet pour les États-Unis, le Canada et le Mexique en battant la Somalie grâce à un Riyad Mahrez en grande forme (3-0). L’ancien attaquant de Manchester City a inscrit un but et délivré deux passes décisives.

Sport

L'offre BoursoBank