Douze ans après, l’Algérie est de retour en Coupe du monde. Les Fennecs ont décroché leur billet pour les États-Unis, le Canada et le Mexique en battant la Somalie grâce à un Riyad Mahrez en grande forme (3-0). L’ancien attaquant de Manchester City a inscrit un but et délivré deux passes décisives.
L’Algérie sécurise son retour en Coupe du monde grâce à un grand Riyad Mahrez
