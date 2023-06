L'agriculture face au changement climatique

information fournie par France 24 • 09/06/2023 à 18:18

Sécheresses, fortes précipitations et inondations : l'agriculture subit de plein fouet les conséquences du dérèglement climatique. En France, le secteur représente 20 % des émissions de gaz à effet de serre. À la fois victime et responsable, comment l’agriculture peut-elle continuer à nourrir le pays et à exporter tout en réduisant ses émissions et en préservant les sols et les nappes phréatiques ? Comment l'État et l'Europe aident-ils les agriculteurs ?