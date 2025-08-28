L'acteur britannique Micheal Ward arrive au tribunal de Thames Magistrates dans l'est de Londres. L'homme de 27 ans, surtout connu pour son rôle dans la série télévisée à succès Top Boy, a été accusé de deux chefs d'accusation de viol, des accusations qu'il nie. IMAGES
L'acteur britannique Micheal Ward, accusé d'agression sexuelle, arrive au tribunal
