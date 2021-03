Joe Biden en fait-il trop avec son gigantesque plan d'urgence ?

Ecorama • 11/03/2021 à 13:57

50 jours après son arrivée à la Maison Blanche, Joe Biden vient de faire voter au Congrès son méga plan de sauvetage. Un plan historique de 1900 milliards qui s'ajoute aux 2200 milliards déjà votés et à la rallonge de 900 milliards arrachés par Trump à la fin de son mandat. Est-ce justifié d'en faire autant et plus qu'ailleurs dans le monde ? Quid du risque inflationniste ? Le point de vue de Béatrice Mathieu, rédactrice en chef à l'Express. Ecorama du 11 mars 2021, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com