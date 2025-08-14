 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Risque d'incendie: un peloton vigilance forêt mobilisé en Gironde

information fournie par AFP Video 14/08/2025 à 18:24

Face au risque accru d’incendies en Gironde, un peloton de quinze réservistes de la gendarmerie déployé à Langon patrouille dans les zones forestières, pour prévenir les départs de feu et faire respecter les restrictions préfectorales.

Environnement
