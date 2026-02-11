 Aller au contenu principal
JO de Milan-Cortina 2026 : la délégation ukrainienne tenue "le plus loin possible" des autres ?

information fournie par France 24 11/02/2026 à 22:40

Le sport n’est pas à l’abri de la désinformation … On l’avait vu pour les JO d’été à Paris en 2024, cette fois-ci ce sont les Jeux Olympiques d’hiver à Milan-Cortina qui sont touchés - et tout particulièrement les athlètes ukrainiens. Une série de rumeurs vise à les présenter comme agressifs, ou sur le point de fuir leur pays. Les supporters sont quant à eux accusés d'essayer d'arnaquer les visiteurs cherchant à réserver une chambre sur place. En réalité, ces intox sont propagées par des réseaux de désinformation pro-russes selon la technique connue sous le nom de "matryoshka".

Guerre en Ukraine

L'offre BoursoBank