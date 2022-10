Japon : les enfants disparus de Niigata

information fournie par France 24 • 07/10/2022 à 15:32

Dans les années 1970-80, la Corée du Nord a mené une campagne de kidnappings dans les pays "ennemis". Et le Japon, l'un des voisins proches, a été une cible de choix. Ce programme d'enlèvements, décidé au plus haut niveau de l'État communiste, était probablement destiné à former des espions nord-coréens. Il a fallu attendre 2002 pour que la dictature de Pyongyang reconnaisse officiellement quelques kidnappings. Louis Belin, Philippe Chambret, Constantin Simon et Aruna Popuri se sont rendus à Niigata, où une jeune fille a été enlevée en 1977.