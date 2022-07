James BKS, le fils de Manu Dibango, sort un premier album à la croisée des continents

information fournie par France 24 • 18/07/2022 à 16:33

Après des années comme beatmaker pour de prestigieux artistes comme Puff Daddy, Snoop Dogg ou encore Booba, l'artiste franco-camerounais James BKS passe de l'ombre à la lumière en sortant son premier album solo. "Wolves of Africa" est le résultat d’une longue quête personnelle, artistique et familiale. Il y a quelques années, alors qu’il était un musicien en devenir, James BKS a découvert que le saxophoniste camerounais Manu Dibango, légende de l'afro-jazz, était son père biologique. Une rencontre qui a bouleversé sa vie et son parcours musical.