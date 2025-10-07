J-5 avant la présidentielle au Cameroun, et la bataille électorale du Grand nord, région clé pour remporter l’élection présidentielle, a commencé. Paul Biya, invisible depuis le début de la campagne, a tenu son premier meeting ce mardi à Maroua. Issa Tchiroma Bakary et Bello Bouba Maigari, anciens ministres et originaires de cette partie du pays, battent aussi campagne.
J-5 avant la présidentielle au Cameroun, premier meeting pour Paul Biya
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro